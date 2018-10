Trump hovoril s kráľom Salmánom, Pompea posiela do Saudskej Arábie

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump podľa vlastných slov v pondelok hovoril so saudskoarabským kráľom Salmánom, ktorý vraj poprel, že by vedel čokoľvek o tom, čo sa stalo zmiznutému saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu.Trump na Twitteri ďalej uviedol, že Salmán mu povedal, že Saudská Arábia sa v úzkej spolupráci s Tureckom pokúša tento prípad objasniť. Americký prezident svoj príspevok na sociálnej sieti zakončil oznámením, že do Saudskej Arábie - na stretnutie s kráľom -amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea. Očakáva sa, že Pompeo pocestuje do Rijádu, odkiaľ neskôr zamieri do Turecka, doplnila tlačová agentúra AP.Americkí zákonodarcovia i samotný Trump pohrozili v súvislosti so zmiznutím novinára prísnymi trestnými opatreniami voči Saudskoarabom, pričom Nemecko, Francúzsko a Británia spoločne vyzvali naprípadu. Saudská Arábia akýkoľvek podiel na zmiznutí Chášukdžího odmieta.Chášukdží zmizol ešte 2. októbra po tom, ako vstúpil do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule, aby si tam vyzdvihol potrebné doklady pre sobáš s jeho tureckou snúbenicou.Chášukdží žil v Spojených štátoch a patril ku kritikom saudskoarabskej vlády, ktorej sa venoval i vo svojich článkoch pre denník Washington Post. Kritizoval napríklad vojnu v Jemene či nedávny diplomatický spor s Kanadou v súvislosti so zatknutím aktivistov za práva žien.