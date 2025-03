Trump hrozí zvýšením ciel na kanadskú oceľ a hliník na 50 percent a zničením kanadských automobiliek

11.3.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v utorok ohlásil nové masívne clá na kanadskú oceľ a hliník, vyhrážal sa zničením kanadského automobilového priemyslu a vyhlásil, že najlepším spôsobom, ako ukončiť obchodnú vojnu , je pripojenie Kanady k USA.Trump na svojej platforme Truth Social oznámil, že zvýši clá na dovoz kanadskej ocele a hliníka o ďalších 25 percent, čiže na 50 percent. Podľa jeho slov ide o reakciu na to, že kanadská provincia Ontario uvalila 25-percentné clo na export elektriny do USA.Zároveň varoval, že ak Kanada tieto clá nezruší, uplatní od 2. apríla clá na dovoz áut, ktoré „v podstate natrvalo zastavia výrobu automobilov v Kanade“.V príspevku na sociálnej sieti Trump ďalej uviedol, že „jediná vec, ktorá dáva zmysel“, je to, aby sa Kanada pripojila k Spojeným štátom ako 51. štát. „Tým by úplne zmizli všetky clá a všetko ostatné ... a už by neexistoval problém severnej hranice," napísal Trump.