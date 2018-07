Trump intervenoval za prepustenie väznenej tureckej občianky

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 27. júla (TASR) - Izrael prepustil tureckú občianku obvinenú z napojenia na palestínske militantné hnutie Hamas. Údajne sa tak stalo na priamu žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chcel týmto spôsobom dosiahnuť prepustenie amerického pastora väzneného v Turecku. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný izraelský zdroj oboznámený so situáciou.Turkyňu Ebru Özkanovú zadržali v Izraeli v júni, keď krajinu navštívila ako turistka. Tamojšie úrady ju 8. júla obvinili z napojenia na Hamas, čo ona poprela. Obvinenie rozhnevalo Ankaru.Denník Washington Post v piatok informoval, že Trump telefonoval 14. júla s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a požiadal ho, aby Özkanovú prepustil. Washington chcel údajne týmto spôsobom dosiahnuť prepustenie pastora Andrewa Brunsona, ktorého v Turecku zadržiavajú už 21 mesiacov.Na druhý deň po uvedenom telefonáte ženu skutočne deportovali naspäť do Turecka. Po príchode do Istanbulu sa poďakovala za svoje prepustenie tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.povedal pre Reuters nemenovaný izraelský predstaviteľ bez bližších podrobností.Americká ambasáda v Jeruzaleme sa k správe bezprostredne nevyjadrila. Özkanovej právnik uviedol, že nevedel o diplomatickej dohode, ktorá mala údajne prepusteniu jeho klientky predchádzať. Ankara uzatvorenie takejto dohody poprela.Väzneného amerického pastora Brunsona obvineného z terorizmu presunuli v stredu v Turecku do domáceho väzenia. Podľa rozhodnutia tureckého súdu nemôže opustiť svoj dom ani krajinu. Brunson čelí obvineniam z terorizmu a špionáže, za ktoré mu hrozí až 35 rokov väzenia. Je obvinený z kontaktov so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK) a hnutím moslimského duchovného Fethullaha Gülena, žijúceho v exile v USA. Brunson všetky obvinenia rezolútne odmieta.USA tvrdia, že pre väznenie pastora neexistujú dôveryhodné dôkazy, a už dlhšie žiadajú o jeho vrátenie do vlasti. Najnovšie Trump i americký viceprezident Mike Pence pohrozili Ankare prísnymi ekonomickými sankciami, v prípade, že pastora urýchlene neprepustí.