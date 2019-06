Trump: Irán urobil veľmi veľkú chybu, keď zostrelil americký dron

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. júna (TASR) - Irán urobil "", keď zostrelil americký dron. Prezident USA Donald Trump to vo štvrtok uviedol na svojom účte na Twitteri.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová povedala, že Trumpa informovali o prípade v stredu neskoro večer a znovu vo štvrtok ráno. Sandersová podľa agentúry AP dodala, že jeho administratíva bude v kontakte aj so zákonodarcami v Kongrese.Na neskoršom stretnutí s kanadským premiérom Justinom Trudeauom v Oválnej pracovni Bieleho domu Trump na otázku novinára, ako USA zareagujú na zostrelenie svojho dronu, odpovedal. "," povedal Trump.Iránske elitné revolučné gardy oznámili, že americký "" dron zostrelili v iránskom vzdušnom priestore. Armáda Spojených štátov označila zostrelenie bezpilotného prieskumného lietadla za "" a zdôraznila, že incident sa stal v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Hormuzským prielivom.Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová vo štvrtok vyhlásila, že USA sa v období narastajúceho napätia s Iránom nemôžu správať "". Trump podľa Pelosiovej nechce ísť do vojny a nechce ju ani americký ľud. "," uviedla. USA musia byť v ochrane svojich záujmov "" a "", zdôraznila Pelosiová.Ministerstvo obrany USA vo štvrtok už skôr potvrdilo správy o zostrelení prieskumného dronu amerického námorníctva iránskymi silami, trvalo však na tom, že stroj sa nenachádzal v iránskom, ale medzinárodnom vzdušnom priestore.Podľa hovorcu ústredného velenia americkej armády Billa Urbana k incidentu došlo vo štvrtok o 01.35 h SELČ.Veliteľ iránskych revolučných gárd Hosejn Salámí vyhlásil, že zostrelenie dronu je "" pre Američanov. Dodal, že Irán "".Uvedený incident sa odohral v čase zvýšeného napätia vo vzťahoch medzi Iránom a Spojenými štátmi. Tie pripisujú Iránu zodpovednosť za nedávne útoky na tankery v oblasti strategicky významného Hormuzského prielivu. Teherán však tieto obvinenia odmieta a vyjadruje predpoklad, že v skutočnosti za útokmi stoja Spojené štáty, ktoré ich chcú využiť na ospravedlnenie použitia sily proti Iránu.