Trump je otvorený stretnutiu s Putinom v Moskve

Na snímke vľavo americký prezident Donald Trump a vpravo ruský prezident Vladimir Putin si podávajú ruky po skončení tlačovej konferencie po rokovaní vo fínskej metropole Helsinki 16. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump jekeď od svojho ruského partnera Vladimira Putina dostane. Uviedla to v piatok vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.Spresnila, že Trumpa že prezidentTrump pozval Putina do Washingtonu po americko-ruskom summite vo fínskych Helsinkách zo 16. júla, pričom ich stretnutie sa malo uskutočniť na jeseň. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton však v stredu vyhlásil, že Trump navrhol toto stretnutie odložiť na budúci rok.Putin v piatok oznámil, že pozval amerického prezidenta Donalda Trumpa na osobné rokovanie do Moskvy, ktoré si však podľa neho vyžaduje vytvorenie správnych podmienok.