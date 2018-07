Americký prezident Donald Trump v rozhovore s ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že Rusko sa opäť zameria na voľby v USA. Podľa neho tátoa podniká kroky na to, aby sa situácia nezopakovala, informoval v stredu Biely dom.Ako poznamenala agentúra AP, oznámenie Bieleho domu zaznelo niekoľko hodín po tom, čo Trump vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty už nie sú terčom Ruskej federácie., odpovedal Trump podľa agentúry AP v závere schôdzky svojho kabinetu na novinársku otázku, či sú USA ešte stále terčom Ruska.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová ale teraz tvrdí, že Trump povedal, pričom mal na mysli, že už nebude odpovedať na ďalšie otázky. Na ďalšiu otázku však Trump odpovedal.Šéf Bieleho domu je pod najnovšou paľbou kritiky od pondelkového stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách. Na spoločnej tlačovej konferencii totiž Trump uviedol, že nevidí dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016.V utorok Trump už v Bielom dome vyhlásil, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb. Taktiež zdôraznil, že uznáva závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do volieb. Napriek všetkému poznamenal, že vzťahy medzi USA a Ruskom sa výrazne zlepšili.