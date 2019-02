Trump je pripravený ukončiť kórejskú vojnu, tvrdia diplomatické zdroje

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 1. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump je pripravený ukončiť kórejskú vojnu. Uviedol to špeciálny zástupca USA pre Severnú Kóreu Stephen Biegun, ktorého v piatok citoval denník The Straits Times.Podľa zmieneného periodika ide o signál, že oficiálne ukončenie desaťročia dlhého konfliktu by mohlo byť jedným z bodov avizovaného summitu Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa má konať tento mesiac.Biegun zároveň oznámil, že Kim sa počas októbrovej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v Pchjongjangu zaviazal odstaviť a zničiť severokórejské zariadenia na obohacovanie plutónia a uránu.Tento komplex viacerých zariadení predstavuje "ucelený" severokórejský program opätovného spracovávania plutónia a obohacovania uránu, pričom táto činnosť prekračovala medze dnes už neaktívneho jadrového zariadenia Jongbjon. Kim už totiž predtým prisľúbil, že sa Jongbjonu vzdá, ak USA učinia zodpovedajúce kroky, pripomína denník.Deklarácia ukončenia kórejskej vojny je dlhodobým želaním Severnej i Južnej Kórey, avšak Spojené štáty sa dosiaľ zdráhali súhlasiť s čo i len symbolickým vyhlásením vzhľadom na obavy, že by to mohlo viesť k výzvam na stiahnutie vyše 28.000 amerických vojakov rozmiestnených v Južnej Kórei.vyhlásil Biegun vo svojom prvom verejnom prejave od nástupu do svojej funkcie vlani v auguste.Trump vo štvrtok uviedol, že príprava jeho druhého summitu s Kimom, plánovaného na koniec februára, "sa vyvíja dobre" a viac detailov oznámi na budúci týždeň, pravdepodobne počas svojho prejavu k stave únie v utorok.