Trump karhá Zelenského pre „provokatívny“ postoj ku Krymu

23.4.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že dohoda o zastavení vojny na Ukrajine je „veľmi blízko“, ale skritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za jeho odmietnutie formálneho odstúpenia Krym Rusku.„Sú to provokatívne vyhlásenia, ako napríklad Zelenského, čo sťažuje urovnanie tejto vojny,“ uviedol Trump v príspevku na Truth Social a dodal: „Sme veľmi blízko k dohode.“Podľa denníka The Washington Post Spojené štáty navrhli uznanie Krymu, ktorý Moskva anektovala v roku 2014, za ruské územie. Tento návrh nahneval Zelenského. „Niet o čom hovoriť. Je to proti našej ústave. Toto je naše územie,“ povedal Zelenskyj tento týždeň novinárom. Trump v stredu reagoval vyhlásením, že Zelenského postoj „neprinesie nič, len predĺži“ vojnu