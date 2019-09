Trump: KĽDR sa musí zbaviť jadrových zbraní, ak chce využiť potenciál

Na snímke americký prezident Donald Trump čaká pred svojím prejavom na 47. valnom zhromaždení OSN v New Yorku 24. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že Severná Kórea sa musí zbaviť jadrových zbraní, ak chce využiť svojekonomický potenciál.uviedol podľa agentúry Jonhap americký prezident v prejave, ktorý predniesol na Všeobecnej rozprave 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.Trump sa takto vyjadril v čase očakávaní, že USA a KĽDR už v priebehu nadchádzajúcich týždňov obnovia rokovania o denuklearizácii.Rozhovory Washingtonu s Pchjongjangom o denuklearizácii sú pozastavené od druhého summitu Trumpa a Kim Čong-una, ktorý sa vo februári skončil vo vietnamskom Hanoji predčasne a bez dohody, keď sa obaja lídri rozišli v otázke ukončenia severokórejského jadrového programu. Trump a Kim sa opäť krátko stretli koncom júna v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami a súhlasili s obnovením rozhovorov na pracovnej úrovni, k čomu však dosiaľ nedošlo.Trump v pondelok uviedol, že ďalšie — v poradí už štvrté — stretnutie s Kim Čong-unom by sa mohlo uskutočniťavšak pravdepodobne až potom, keď nastane pokrok v rozhovoroch na pracovnej úrovni.Agentúra Jonhap pripomína, že obe strany sa rozchádzajú v názoroch na to, k akej veľkej denuklearizácii by mala pristúpiť KĽDR výmenou za bezpečnostné záruky i zrušenie sankcií zo strany USA.KĽDR ešte začiatkom septembra vyjadrila ochotu obnoviť koncom septembra rokovania s USA. Žiadala však, aby americká strana prišla s návrhmi, ktoré sú pre ňu prijateľné.