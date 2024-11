Trump má novú kandidátku na čelo ministerstva spravodlivosti, bývalú generálnu prokurátorku Floridy Pam Bondiovú

22.11.2024 (SITA.sk) - Novozvolený prezident USA Donald Trump vo štvrtok uviedol, že na čelo ministerstva spravodlivosti vymenuje bývalú generálnu prokurátorku štátu Florida Pam Bondiovú.Floridský zástupca v Snemovni reprezentantov Matt Gaetz, ktorý bol prvou Trumpovou voľbou na post ministra spravodlivosti, totiž stiahol svoj záujem o túto funkciu vzhľadom na preverovanie obvinení, že sa podieľal na obchodovaní so sexom.Bondiová je hlasnou obhajkyňou Donalda Trumpa. Patrila do tímu jeho právnikov, keď prvýkrát čelil impeachmentu. Trumpa vtedy obvinili zo zneužitia právomoci podmieňovaním vojenskej pomoci Ukrajine tým, že Kyjev bude prešetrovať vtedajšieho bývalého viceprezidenta Joea Bidena . Trumpa vtedy neusvedčili.„Príliš dlho bolo stranícke ministerstvo spravodlivosti využívané ako zbraň proti mne a ďalším republikánom - Už to tak nebude," uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti.„Pam preorientuje ministerstvo spravodlivosti na jeho účel boja proti zločinu a na urobenie Ameriky opäť bezpečnou," dodal.