Trump mal prázdne reči, reagoval Irán na nové americké sankcie

Washington 8. júna (TASR) - Nové americké sankcie voči iránskemu petrochemickému priemyslu ukazujú prázdnotu tvrdenia prezidenta USA Donalda Trumpa, že je otvorený novým rokovaniam s Teheránom. Dnes to vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví.uviedol Músaví, ktorého citovala agentúra AFP.Administratíva Donalda Trumpa uvalila v piatok sankcie na najväčšiu iránsku ropnú spoločnosť, ktorú obviňuje z podpory iránskych revolučných gárd.Ministerstvo financií USA rozhodlo o uvalení sankcií na Spoločnosť petrochemického priemyslu Perzského zálivu (PGPIC) a 39 jej dcérskych firiem a zahraničných obchodných zástupcov.Podľa Washingtonu spoločnosť PGPIC kontroluje 40 percent kapacít Iránu v oblasti produkcie ropy a zabezpečuje 50 percent petrochemického exportu islamskej republiky.Podľa amerického ministerstva financií spoločnosť PGPIC zarobila už miliardy dolárov na obchodnej spolupráci s elitnými iránskymi revolučnými gardami, ktoré Washington v máji oficiálne zaradil na zoznam zahraničných teroristických organizácií.Nové sankcie sú súčasťou politiky Trumpovej administratívy, ktorá sa snaží vyvíjať na režim v Teheráne. Sankcie v praxi znamenajú zmrazenie vkladov postihnutých spoločností, ktoré sa nachádzajú v americkej jurisdikcii, a tiež zákaz obchodovania s americkými firmami.Trump nedávno vyhlásil, že ak chce iránska vláda rokovať, on je. Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo uviedol, že sú pripravení rokovať s Iránom bez predbežných podmienok.Iránsky prezident Hasan Rúhání v tejto súvislosti naznačil, že Irán by mohol byť ochotný rokovať so Spojenými štátmi, ak by Washington dodržiaval medzinárodné pravidlá.Spojené štáty po vlaňajšom odstúpení od jadrovej dohody zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy. Začiatkom mája 2019 prestali platiť aj dočasné výnimky z tohto zákazu, ktoré USA priznali niektorým krajinám. Washington následne zaviedol ešte sankcie na iránsky oceliarsky a ťažobný priemysel.