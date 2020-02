Trump mal vydierať Assangea a údajne mu ponúkal slobodu, ak poprie účasť Ruska v kampani

Poslom republikánsky kongresman

Začína sa súd s Assangeom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump údajne cez svojho sprostredkovateľa ponúkal Julianovi Assangeovi, zakladateľovi kontroverznej stránky WikiLeaks, že zariadi jeho prepustenie na slobodu.Mal však podmienku: Assange musí verejne vyhlásiť, že Rusko nemalo nič spoločné so zverejnením e-mailov Demokratickej strany a Trumpovej protikandidátky v prezidentských voľbách v roku 2016 Hillary Clintonovej.Zverejnenie týchto e-mailov na Assangeovej stránke WikiLeaks bolo pritom podľa analytikov jedným z dôvodov, prečo vo voľbách zvíťazil Trump a stal sa prezidentom.Informácie, ktoré majú údajne potvrdzovať verziu o vydieraní Assangea zo strany Trumpa, predložil v stredu londýnskemu súdu tím Assangeových právnikov a verejnosť o nich ako prvý informoval britský denník The Guardian.Assangeovi obhajcovia Jennifer Robinson a Edward Fitzgerald tvrdia, že za ich mandantom prišiel v auguste 2017 na ekvádorské veľvyslanectvo v Londýne, kde Assange vtedy býval, republikánsky kongresman Dana Rohrabacher.Ten mal Assangeovi ponúknuť jeho prepustenie, "alebo iný spôsob, ako sa z toho dostať von", v prípade, ak zaprie úlohu Ruska v kampani pred prezidentskými voľbami 2016.Rohrabacher mal pritom Assangeovi doslovne povedať, že ho posiela Trump a odkaz, s ktorým do Londýna prišiel, je od neho.Súd s Assangeom sa na londýnskom súde začína v pondelok a predpokladá sa, že bude trvať niekoľko mesiacov.Súd bude rozhodovať o Assangeovom odvolaní sa proti vyhosteniu do Spojených štátov. Tam je obvinený z 18 trestných činov, súvisiacich najmä so zverejňovaním utajovaných skutočností na stránke WikiLeaks, a hrozí mu až 175 rokov odňatia slobody.