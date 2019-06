Trump na Twitteri obhajoval svoju colnú politiku voči Číne a Mexiku

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. júna (TASR) – Americký prezident Donald Trump bránil svoju colnú politiku proti Číne a Mexiku, ktorá sa za spornú pokladá aj v samotných Spojených štátoch. V sobotu (1. 6.) na Twitteri napísal, že čínska vláda musí platiť subvencie, aby udržala tok tovarov, a devalvovať svoju menu.Čínske firmy sa budú musieť presťahovať do USA, aby sa vyhli plateniu cla vo výške 25 %.povedal prezident. Dodal, že oberajú mnoho amerických firiem o pracovné miesta, čo dovolili „hlúpi politici“. A pracovné miesta sa budú musieť vrátiť do Spojených štátov.Mexiko sa podľa Trumpových slov môže vyhnúť clám, keď zastaví súčasný stav, keď miliónom ľudí umožňuje, aby prechádzali cez územie krajiny a podnikali inváziu do USA.dodal prezident.položil si otázku Trump. Onedlho to podľa neho zistíme. Prezident predpokladá, že v blízkom čase dôjde s Mexikom k rozhovorom o clách, a to ešte pred 10. júnom, keď by malo začať platiť jeho rozhodnutie o zavedení cla. Na úvod je stanovené na 5 %. Pokiaľ mexická vláda neprijme nijaké opatrenie proti invázii Juhoameričanov, začne sa postupne dvíhať.