Trump na zjazde republikánov udelil milosť zločincovi, vystúpili jeho deti či manželka Melania

Imigranti nie sú rekvizity

Trump je pod rastúcim tlakom

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Druhý deň zjazdu americkej republikánskej strany priniesol, okrem iných, aj príhovor prvej dámy Melanie Trumpovej . Slovinská rodáčka svojho manžela opísala ako autentického, nekompromisného lídra a ponúkla uhladený portrét jeho doterajšieho pôsobenia v úrade.Svoj prejav predniesla, napriek kritike využívania Bieleho domu na zjazd politickej strany, v Ružovej záhrade pred skupinou asi 50 ľudí, vrátane jej manžela. Trump zároveň počas prenosu zo zjazdu udelil milosť "napravenému zločincovi" a dozrel na ceremoniál niekoľkých imigrantov, ktorí získali americké občianstvo, napriek tomu, že opakovane vystupuje proti akejkoľvek imigrácii - ilegálnej i legálnej.Zástupcovia kampane Trumpovho demokratického oponenta Joea Bidena sa v tejto súvislosti vyjadrili, že "imigranti a Latinskoameričania nie sú rekvizity a tieto prázdne gestá nás neprinútia zabudnúť na zlyhania Donalda Trumpa".Okrem prvej dámy sa počas druhého dňa republikánskeho zjazdu voličom prihovorili aj dve z piatich prezidentových detí a viacero podporovateľov, vrátane odsúdeného bankového lupiča, mainského lovca homárov, wisconsinského farmára alebo lídra pôvodných Američanov.Nechýbal ani minister zahraničných vecí Mike Pompeo , ktorý sa prihovoril prostredníctvom videa z návštevy Izraela. Jeho vystúpenie pritom porušilo dlhoročnú tradíciu, podľa ktorej sa ministri zahraničných vecí nevmiešavajú do domáceho politického diania. Ďalšie otázky vzbudila aj skutočnosť, že video vzniklo v Jeruzaleme.S blížiacimi sa voľbami je Trump pod rastúcim tlakom upraviť kampaň tak, aby pritiahol voličov, no republikáni stále nedokázali identifikovať konzistentný politický odkaz.Melania Trumpová síce vo svojom príhovore poznamenala, že životy Američanov sa v marci s príchodom koronavírusu "drasticky" zmenili, no ostatní pandémiu veľmi nespomínali, napriek tomu, že pre voličov ostáva dominantným problémom.Ochorenie COVID-19 si v Spojených štátoch vyžiadalo už viac ako 178-tisíc mŕtvych, čo je najviac na svete a epidémia nejaví známky spomaľovania.