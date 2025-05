Trump nariadil 100-percentné clá na všetky filmy vyrobené v zahraničí

Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej online platforme Truth Social oznámil, že nariadil uvalenie 100-percentných ciel na všetky filmy natočené mimo Spojených štátov. Tvrdí, že Hollywood „ničí“ trend výroby amerických filmov v zahraničí.





„Filmový priemysel v Amerike ZOMIERA veľmi rýchlou smrťou. Ostatné krajiny ponúkajú všetky možné stimuly, aby odlákali našich filmárov a štúdiá zo Spojených štátov. Hollywood a mnoho ďalších oblastí v USA upadajú,“ napísal Trump. Podľa neho je to spoločná snaha „iných krajín a preto predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť“.Z tohto dôvodu Trump poveril ministerstvo obchodu a Úrad obchodného zástupcu USA (USTR), aby „okamžite začali proces zavedenia 100-percentných ciel na všetky filmy prichádzajúce do našej krajiny, ktoré sú vyrobené v zahraničí“.„CHCEME ZNOVA FILMY NATÁČANÉ V AMERIKE!“ uzatvoril Trump svoj príspevok.Šéf Bieleho domu nekonkretizoval, ako si realizáciu tohto rozhodnutia predstavuje. Agentúra AFP poznamenala, že Trump nespomenul televízne seriály, ktoré sú čoraz obľúbenejším a ziskovejším sektorom.Od svojho návratu do Bieleho domu presadzuje Trump agresívny kurz v obchodnej politike a v posledných mesiacoch vo veľkom rozsahu zaviedol špeciálne clá na dovoz tovarov z celého sveta. Najviac postihnutá je Čína so 145-percentnými clami na mnoho tovarov.V prípade mnohých ďalších produktov, na ktoré sa vzťahujú clá, Trump tiež tvrdí, že nimi chce dosiahnuť presunutie viac výrobných kapacít do USA a nápravu nerovnováhy v obchodovaní s inými krajinami.