Trump nariadil vyplácanie dodatočnej podpory nezamestnaným, Američania však dostanú menej peňazí

Američania dostanú o tretinu menšiu sumu

Pelosiová považuje Trumpov krok za skromný

9.8.2020 - Americký prezident Donald Trump obišiel zákonodarcov krajiny a vydal nariadenie o odložení daní z miezd a vyplácaní dodatočnej podpory v nezamestnanosti počas koronakrízy, ale v nižšej sume.Šéf Bieleho domu to urobil po tom, ako skolabovali vyjednávania v Kongrese o novom balíku pomoci počas pandémie. Prezident predstavil svoj sobotňajší krok ako nevyhnutný vzhľadom na to, že poslanci nedokázali dospieť k dohode o poskytnutí ďalších financií ekonomike.Nariadenie prezidenta USA o pokračovaní vyplácania dodatočnej federálnej podpory v nezamestnanosti počas pandémie však ráta so sumou 400 USD týždenne, čo je o tretinu menej v porovnaní so sumou 600 USD, ktorú Američania doteraz dostávali.Okrem toho doterajšie dávky, ktoré sa vyplácali do 1. augusta, úplne financovala federálna vláda, avšak teraz Trump žiada jednotlivé štáty, aby pokrývali 25 % nákladov na túto podporu.Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová však Trumpove kroky označila za "skromné".Demokrati pôvodne chceli, aby nový balík stimulov bol v sume 3,4 bil. USD, ale uviedli, že počas vyjednávaní súhlasili s jeho zmenšením na 2 bil. USD. Republikáni navrhovali, aby nový balík bol v objeme 1 bil. USD.(1 EUR = 1,1817 USD)