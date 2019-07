Trump nariadil vyšetriť daň z internetových služieb vo Francúzsku

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump nariadil vyšetrovanie plánovanej dane z internetových služieb vo Francúzsku, ktorá zvlášť tvrdo zasiahne americké technologické giganty. Uviedli to v stredu (10. 7.) predstavitelia Washingtonu, podľa ktorých by vyšetrovanie mohlo viesť k tomu, že USA prijmú protiopatrenia.Očakáva sa, že francúzsky Senát tento týždeň schváli návrh na zavedenie dane vo výške 3 % z ročných príjmov zo služieb, ktoré ponúkajú on-line spoločnosti.Francúzsko je popredným zástancom zavedenia tejto dane v celej Európskej únii (EÚ), ale čelí tlaku iných štátov, najmä Írska a škandinávskych krajín.Niektoré internetové giganty totiž využívajú krajiny EÚ s nízkymi daňami, ako je napríklad Írsko, kde si zaregistrujú svoje oficiálne sídlo a platia tak len minimálnu daň v iných štátoch bloku, aj keď tam generujú obrovské zisky.uviedol americký obchodný zástupca Robert Lighthizer.skonštatovala jeho kancelária vo svojom vyhlásení a dodala, že komentáre francúzskych lídrov len posilnili dojem, že americké firmy sú terčom dane. Francúzska vláda to verejne poprela.Takzvané vyšetrovanie podľa paragrafu 301 je primárnym nástrojom, ktorý Trumpova administratíva použila v obchodnej vojne s Čínou na ospravedlnenie ciel za to, čo USA označujú za nekalé obchodné praktiky.