Trump navrhuje vytvoriť palestínsky štát, židovské osady by prezident USA prisúdil Izraelu

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump v utorok predstavil už niekoľko rokov avizovaný plán svojej administratívy na riešenie situácie na Blízkom východe.Päťdesiatstranový plán, ktorého vypracovanie mal "pod palcom" Trumpov zať a poradca Jared Kushner a jeho zverejnenie sa mnohokrát odkladalo, už vopred po oboznámení sa s ním podporili obaja hlavní rivali na izraelskej politickej scéne - premiér Benjamin Netanjahu aj opozičný líder Benny Ganc.Naopak, na palestínskej strane ho oba konkurenčné subjekty - militantné hnutie Hamas, ako aj umiernenejšie hnutie Fatah palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása - jednohlasne odmietli.S Abbásom sa dokonca v tejto veci telefonicky spojil líder Hamasu Ismaíl Haníja, napriek tomu, že títo dvaja predstavitelia si inak nevedia prísť na meno.Plán, ktorý predstavil Trump v utorok v Bielom dome, stojac vedľa izraelského premiéra Netanjahua, spočíva najmä vo vytvorení palestínskeho štátu na územiach Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy.Pásmo Gazy majú Palestínčania pod vlastnou správou už teraz, vládne v ňom militantný Hamas. Západný breh Jordánu, kde je silnejší Abbásov Fatah, má naopak len malú mieru autonómie, a dôležitejšie slovo než Abbás v ňom má izraelská armáda.Podľa amerického návrhu, nazývaného Trumpovou administratívou "zmluva storočia", by Pásmo Gazy a Západný breh Jordánu, keďže v strede medzi nimi leží Izrael, boli prepojené sústavou ciest a podzemných tunelov.Hlavné mesto nového palestínskeho štátu by bolo vo východnom Jeruzaleme, čo sa zas nemusí páčiť izraelským nacionalistom.Druhým podstatným bodom Trumpovho plánu je to, že veľké židovské osady na Západnom brehu Jordánu by pripadli Izraelu. Práve to je dôvod, prečo plán odmietajú Palestínčania.Rozširovanie židovských osád a stavba nových, aktivity horlivo podporované Netanjahuovou vládou, totiž ukrojili podstatnú časť z území, ktoré podľa pôvodných plánov medzinárodného spoločenstva mali pripadnúť Palestínčanom.Napriek tomu, že Trump by chcel "priklepnúť" židovské osady Izraelu, plán ešte pred jeho zverejnením odmietli nielen Palestínčania, ale aj samotní židovskí osadníci, a síce preto, že nesúhlasia s vytvorením palestínskeho štátu.Trumpova administratíva ďalej navrhuje, aby sa Izrael na štyri roky vzdal akéhokoľvek rozširovania židovských osád na palestínskych územiach. V rámci tohto časového okna by sa mal dohodnúť s Palestínčanmi, za podpory medzinárodných vyjednávačov, na presných ustanoveniach dohody o budúcom usporiadaní.Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Trumpov plán nie je až tak jednostranne proizraelský a protipalestínsky, ako sa od neho čakalo. Jeho dôraz na vytvorenie palestínskeho štátu ukončil špekulácie, že Trumpova administratíva, "keďže na jej pláne nespolupracovali palestínski lídri, opustí ideu dvojštátneho riešenia", komentuje agentúra The Associated Press (AP).