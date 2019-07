Trump nazval britského veľvyslanca v USA veľmi hlúpym chlapom

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump nazval v utorok britského veľvyslanca v Spojených štátoch Kima Darrocha "veľmi hlúpym chlapom", a to deň po tom, čo vyhlásil, že s ním už viac nebude spolupracovať. Informovala o tom agentúra AFP.Trump takto reagoval na uniknuté diplomatické depeše, v ktorých ho Darroch označil za neschopného.napísal Trump v sérii príspevkov na Twitteri.Americký prezident opäť zaútočil aj na britskú premiérku Theresu Mayovú, pokiaľ ide o tzv. brexit: "Išla svojou vlastnou bláznivou cestou, nedokázala to urobiť. Pohroma!"Mayovej vláda v pondelok opäť vyjadrila svoju "plnú podporu" britskému veľvyslancovi vo Washingtone.uviedol hovorca britskej vlády po tom, ako Trump reagoval na uniknuté diplomatické depeše, v ktorých Darroch prezidenta označil za nekompetentného, neschopného a nestabilného a jeho administratívu nazval nefunkčnou.Darrochove výroky v nedeľu zverejnil týždenník The Mail On Sunday. Okrem iného veľvyslanec povedal, že existujú pochybnosti o tom, či Biely dom "vôbec niekedy bude vyzerať, že je kompetentný". Podľa Darrochových vyjadrení jediný spôsob, ako s Trumpom komunikovať, je hovoriť jednoducho a hrubo.Trump následne v sérií tvítov kritizoval Darrocha i Mayovú. Vyhlásil, že spôsob, akým odstupujúca premiérka Británie riešila tzv. brexit, znamená "neporiadok". Zároveň vyslovil slová vďaky za to, že jej funkčné obdobie sa čoskoro skončí.