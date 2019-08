Trump nemá problém so severokórejskými skúškami rakiet krátkeho doletu

Americký prezident Donald Trump (uprostred vpravo) hovorí so severokórejským lídrom Kim Čong-unom (uprostred vľavo) počas spoločnej večere v rámci ich stretnutia na summite Severná Kórea - USA v hoteli Metropole v Hanoji 27. februára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, žes raketovými skúškami Severnej Kórey. Vyjadril sa tak podľa juhokórejskej agentúry Jonhap krátko po tom, ako KĽDR v piatok ráno miestneho času odpálila viacero rakiet krátkeho doletu, a to už po tretí krát v priebehu zhruba jedného týždňa.povedal Trump novinárom v Bielom dome.povedal. Na nasledovnú otázku či môže aj naďalej pokračovať v rozhovoroch o denuklearizácii so severokórejským vodcom Kim Čong-unom americký prezident reagoval slovami:dodal.Juhokórejská armáda oznámila, že KĽDR odpálila v piatok ráno miestneho času zo svojho východného pobrežia bližšie neidentifikované rakety krátkeho doletu. Tomuto odpalu predchádzali dve obdobné raketové skúšky - prvá z minulého štvrtka, druhá z tejto stredy.Popredný americký predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný, po poslednom odpale agentúre Jonhap povedal, že USAJaponské ministerstvo medzičasom taktiež oznámilo, že odpal analyzuje. Zároveň však uviedlo, že rakety nedosiahli do japonských teritoriálnych vôd.