Trump obvinil vlastnú krajinu zo zlých vzťahov Washingtonu a Moskvy

Helsinki 16. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump obvinil v pondelok zo zlých vzťahov medzi Washingtonom a Moskvou. Trump to napísal na sociálnej sieti Twitter iba niekoľko hodín pred svojím stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách.uviedol Trump, odkazujúc na prebiehajúce vyšetrovanie možného zasahovania Rusov do amerických prezidentských volieb v roku 2016.Trumpovi kritici, ale aj jeho vlastní poradcovia ho vyzývajú, aby svoj prvý summit s Putinom využil na vyvinutie tlaku na Kremeľ ohľadom priznania vo veci zasahovania do volieb a inýchaktivít, informuje agentúra Reuters. Šéf Bieleho domu však odmieta, že došlo k zásahu do volieb.Zatiaľ čo je Trump od minulého týždňa na zahraničných cestách, špeciálny prokurátor Robert Mueller, ktorý vedie vyšetrovanie obvinení, že Rusko pomohlo Trumpovi k víťazstvu, obvinil v piatok 12 ruských tajných agentov z hackerských útokov a krádeže dokumentov Demokratickej strany.Ani jedna zo strán neočakáva na helsinskom summite výrazný prelom v rokovaniach vzhľadom na veľké názorové rozdiely ohľadom všetkých otázok. Pre Putina je však už samotné konanie summitu víťazstvom, keďže to ukazuje, že USA považujú Rusko za veľmoc, ktorú nemožno ignorovať.Mnohí západní politici sú stále rozhnevaní ohľadom ruskej anexie Krymu, podpory separatistov na Ukrajine či sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Ďalšie obvinenia, ktoré Moskva odmieta, zahŕňajú zasahovanie do politiky EÚ, spojitosť so zostrelením malajzijského lietadla či s otravou exšpióna Skripaľa.Trump sa o možnosti zastavenia vojenských cvičení NATO v baltskej oblasti vyjadruje nejasne a už viackrát vyhlásil, že by bolo dobré, keby sa mu s Ruskom podarilo dobre vychádzať. Keď sa ho v júni pýtali, či hodlá uznať anexiu Krymského polostrova z roku 2014, odpovedal: