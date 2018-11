Trump očakáva, že sa s Kim Čong-unom stretne začiatkom budúceho roka

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v stredu očakávanie, že sa opäť stretne so severokórejským vodcom Kim Čong-unom začiatkom budúceho roka.Taktiež uviedol, že schôdzka ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea s predstaviteľmi Severnej Kórey, ktorá sa mala konať tento týždeň, sa preloží na iný termín.Pompeo mal vo štvrtok v New Yorku rokovať s popredným predstaviteľom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Jong-čcholom, pripomína agentúra Reuters s tým, že s ním mal prediskutovať denuklearizáciu a možný druhý summit Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.Trump bez ďalších podrobností povedal, že zmena nastala v dôsledku uskutočňovaných ciest. "uviedol. Konštatoval, že so Severnou Kóreu sa to vyvíja dobre. "povedal.Vyjadril tiež očakávanie, že dôjde k jeho druhému summitu s Kimom.dodal s tým, že by rád zrušil sankcie voči KĽDR, ale táJuhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha vo štvrtok uviedla, že stretnutie Pompea a Kim Jong-čchola bolo odložené na žiadosť KĽDR.Posunutie plánovaného stretnutia v stredu nečakane oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Hovorkyňa tohto rezortu Heather Nauertová vtedy bez ďalších podrobností uviedla, že schôdzka s predstaviteľom KĽDR sa uskutoční vtedy, keď to obom stranám "umožnia ich príslušné plány".Napriek neočakávanému oznámeniu o posune stretnutia USA dohady o akejkoľvek roztržke s Pchjongjangom popreli. Hovorca vyslanca USA pre Severnú Kóreu Stephena Bieguna uviedol, že ide výlučne o problém s rozvrhom, resp. načasovaním pracovných povinností.Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň varovalo, že Pchjongjang bude "vážne" uvažovať o obnovení jadrového zbrojeného programu, ak Spojené štáty nezrušia sankcie voči KĽDR.Pompeo však zareagoval, že zmiernenie ekonomických sankcií voči Pchjongjangu nepríde, pokiaľ