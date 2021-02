Trump odmietol vypovedať pod prísahou, podľa demokratov sa vyhýba zodpovednosti za vlastné konanie

Protiústavné konanie

Mohli by ho diskvalifikovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump odmietol výzvu demokratov zo Snemovne reprezentantov, aby v rámci procesu o jeho impeachmente prišiel vypovedať pod prísahou. Toto odmietnutie plánujú demokrati použiť proti nemu, pričom argumentujú, že sa vyhýba zodpovednosti za vlastné konanie. Trump čelí ústavnej žalobe v súvislosti s nepokojmi v Kapitole zo 6. januára. Proces v Senáte sa začne 9. februára.V liste exprezidentovi a jeho právnikom Jamie Raskin, ktorý je jedným z kongresmanov zodpovedných za impeachment, vyzval Trumpa, aby so svojím tímom vysvetlil, prečo mali námietky proti kľúčovým faktickým obvineniam v rámci prípadu. Požiadal ho pritom, aby o svojom konaní vypovedal, či už pred alebo počas procesu v Senáte, a to najskôr 8. februára a najneskôr 11. februára.O niekoľko hodín neskôr Trumpov poradca Jason Miller odmietol proces ako „protiústavné konanie“ a povedal, že exprezident nebude vypovedať. Trumpovi právnici separátne vyhlásili, že list dokazuje, že demokrati nemôžu dokázať ich obvinenia a proces impeachmentu je príliš závažný na to, aby „sa pokúšali hrať tieto hry“.Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa uskutoční po tom, ako skončil v úrade. Ústavnú žalobu na neho podali za podnecovanie vzbury.Trump 6. januára svojim podporovateľom povedal, aby bojovali za zvrátenie výsledkov prezidentských volieb, a oni následne vtrhli do Kapitolu a prerušili rátanie hlasov Zboru voliteľov. Nepokoje zanechali päť mŕtvych.Demokrati tvrdia, že proces je nevyhnutný, aby vyvodil konečnú zodpovednosť za útok. Právnici obhajoby a mnohí senátni republikáni argumentujú, že proces je protiústavný, pretože Trump už nie je v úrade. Ak Trumpa uznajú vinným, Senát by mohol hlasovať o tom, či ho diskvalifikujú z ďalšieho kandidovania v prezidentských voľbách.