Trump odsúhlasil pomoc pre Severnú Karolínu zasiahnutú hurikánom

Archívna snímka, Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil stav katastrofy v štáte Severná Karolína, ktorý zasiahol v piatok hurikán Florence, medzičasom zoslabnutý a prekategorizovaný na tropickú búrku. Oznámil to v sobotu Biely dom, ktorého vyhlásenie priniesla tlačová agentúra AP.Rozhodnutie prezidenta umožní čerpať prostriedky z federálnych zdrojov na pomoc obyvateľom postihnutých okresov Beaufort, Brunswick, Carteret, Craven, New Hanover, Onslow, Pamlico a Pender. Súčasťou tejto pomoci môžu byť príspevky na dočasné ubytovanie a opravy domov, ako aj nízkoúrokové pôžičky na pokrytie straty nepoisteného majetku a iné programy pre jednotlivcov i podniky. Peniaze sú určené aj pre samotný štát, miestne samosprávy a niektoré mimovládne neziskové organizácie.Tropická búrka Florence sa v sobotu naďalej pomaly presúvala cez územie Severnej a Južnej Karolíny, odkiaľ podľa AP hlásili "nebezpečné množstvá" dažďových zrážok, vyvolávajúcich obavy z povodní. Stred búrky sa počas dňa nachádzal niekoľko desiatok kilometrov od pobrežného strediska Myrtle Beach v Južnej Karolíne. Najvyššia ustálená rýchlosť vetra zostávala na úrovni 75 kilometrov za hodinu.Od piatka, keď Florence zasiahla východné pobrežie Spojených štátov ešte ako hurikán najnižšej, prvej kategórie, bolo v Severnej Karolíne zaznamenaných najmenej päť obetí na životoch. V dôsledku silného vetra a dažďa sa ocitli státisíce domácností bez elektriny a vo vnútrozemí naďalej hrozia katastrofálne povodne.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová uviedla, že zasiahnutú oblasť by mal Trump navštíviť v priebehu budúceho týždňa.