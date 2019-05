Trump ohlásil clá na všetok dovoz z Mexika

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. mája (TASR) - Amerického prezidenta Donalda Trumpa rozhneval nárast počtu ilegálnych migrantov prekračujúcich južnú hranicu. Vo štvrtok (30. 5.) ohlásil, že zavedie clá na všetok dovoz z Mexika. Clá začnú na 5 % a budú sa postupne zvyšovať, kým sa prílev migrantov nezastaví.Trump uviedol, že od 10. júna zavedie clo vo výške 5 % na všetok mexický import. Clo sa potom bude zvyšovať a môže dosiahnuť až 25 %, ak Mexiko neprijme opatrenia, ktoré by "znížili alebo eliminovali počet ilegálnych migrantov" prichádzajúcich do USA, uviedol vo štvrtok Biely dom.Trump ohlásil clá napriek tomu, že americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer vo štvrtok poslal list lídrom Kongresu, aby sa spustil proces schvaľovania zmenenej dohody o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou North American Free Trade Agreement (NAFTA).Trump clá ohlásil najprv na Twitteri. Mexiko bolo v roku 2018 druhým najväčším dovozcom tovarov do USA. Spojené štáty vlani doviezli z Mexika tovary v hodnote 346,5 miliardy USD (311,21 miliardy eur), čo bolo o 10,3 % viac ako v roku 2017. V roku 2018 pripadlo na import z Mexika 13,6 % z celkového dovozu do USA.Ak Mexiko prijme účinné opatrenia, ktoré zmiernie migračnú krízu, clá sa odstránia.uviedol Biely dom.