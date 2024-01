Trump ovládol primárky v štáte New Hampshire, mohol by sa tak stať nominantom republikánov

24.1.2024 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump v utorok zvíťazil v primárkach v štáte New Hampshire, čím zvýšil svoje šance v súboji o republikánsku nomináciu do novembrových prezidentských volieb, v ktorých by mohol vyzvať na odvetu súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena Trump je jasný líder v súboji o republikánsku nomináciu. Minulý týždeň v republikánskych primárkach v štáte Iowa získal 51 percent hlasov.Napriek neúspechu v New Hampshire niekdajšia veľvyslankyňa USA pri Organizácii Spojených národov Nikki Haleyová uviedla, že zostáva v boji o nomináciu a bude pokračovať v kampani. Tvrdí, že je jediná, kto dokáže vo voľbách poraziť terajšieho prezidenta Joea Bidena. Ten je takmer istým kandidátom Demokratickej strany.