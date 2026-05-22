Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Trump oznámil vyslanie 5 000 amerických vojakov do Poľska


Tagy: Americký prezident poľsko-americké vzťahy Poľský prezident vyslanie vojakov

Šéf Bieleho domu svoje rozhodnutie pripisuje dobrým vzťahom s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Americký prezident



Zdieľať
trump_1_846 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Šéf Bieleho domu svoje rozhodnutie pripisuje dobrým vzťahom s poľským prezidentom Karolom Nawrockým.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil vyslanie 5 000 amerických vojakov do Poľska po tom, čo Washington v uplynulých dňoch signalizoval zrušenie alebo odklad predchádzajúceho plánovaného nasadenia.



Dobré vzťahy


Trump uviedol, že rozhodnutie súvisí s jeho dobrými vzťahmi s poľským prezidentom Karolom Nawrockým, ktorého označil za svojho nacionalistického spojenca.


„S potešením oznamujem, že Spojené štáty vyšlú ďalších 5 000 vojakov do Poľska,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. Americký prezident ďalšie podrobnosti neposkytol, no podľa médií ide o nasadenie jednotiek, o ktorých osude sa v posledných dňoch veľa diskutovalo.



Zrušené vyslanie


Americkí predstavitelia minulý týždeň uviedli, že plánované vyslanie 4 000 vojakov do Poľska bolo zrušené.


Viceprezident JD Vance následne v utorok tvrdil, že nasadenie bolo iba odložené a Trump ešte neprijal konečné rozhodnutie.


Vance zároveň zdôraznil, že Európa musí stáť „na vlastných nohách“, keďže Trump dlhodobo tlačí na európskych spojencov, aby prevzali väčšiu časť zodpovednosti za vlastnú obranu.



Kritika spojencov


Administratíva Donalda Trumpa v posledných mesiacoch opakovane kritizovala európskych spojencov za nedostatočnú podporu amerických operácií na Blízkom východe a za neochotu zapojiť sa do ochrany strategického Hormuzského prielivu.


Pentagón začiatkom mája oznámil aj stiahnutie 5 000 amerických vojakov z Nemecka po tom, čo kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Irán pri rokovaniach „ponižuje“ Spojené štáty.




Zdroj: SITA.sk - Trump oznámil vyslanie 5 000 amerických vojakov do Poľska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident poľsko-americké vzťahy Poľský prezident vyslanie vojakov
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Keď parlament začne opravovať paragrafy podľa potrieb obžalovaných a keď sa politická moc začne báť sudcov – KOMENTÁR

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 