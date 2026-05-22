|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
Trump oznámil vyslanie 5 000 amerických vojakov do Poľska
Šéf Bieleho domu svoje rozhodnutie pripisuje dobrým vzťahom s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Americký prezident
Zdieľať
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil vyslanie 5 000 amerických vojakov do Poľska po tom, čo Washington v uplynulých dňoch signalizoval zrušenie alebo odklad predchádzajúceho plánovaného nasadenia.
Dobré vzťahy
Trump uviedol, že rozhodnutie súvisí s jeho dobrými vzťahmi s poľským prezidentom Karolom Nawrockým, ktorého označil za svojho nacionalistického spojenca.
„S potešením oznamujem, že Spojené štáty vyšlú ďalších 5 000 vojakov do Poľska,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. Americký prezident ďalšie podrobnosti neposkytol, no podľa médií ide o nasadenie jednotiek, o ktorých osude sa v posledných dňoch veľa diskutovalo.
Zrušené vyslanie
Americkí predstavitelia minulý týždeň uviedli, že plánované vyslanie 4 000 vojakov do Poľska bolo zrušené.
Viceprezident JD Vance následne v utorok tvrdil, že nasadenie bolo iba odložené a Trump ešte neprijal konečné rozhodnutie.
Vance zároveň zdôraznil, že Európa musí stáť „na vlastných nohách“, keďže Trump dlhodobo tlačí na európskych spojencov, aby prevzali väčšiu časť zodpovednosti za vlastnú obranu.
Kritika spojencov
Administratíva Donalda Trumpa v posledných mesiacoch opakovane kritizovala európskych spojencov za nedostatočnú podporu amerických operácií na Blízkom východe a za neochotu zapojiť sa do ochrany strategického Hormuzského prielivu.
Pentagón začiatkom mája oznámil aj stiahnutie 5 000 amerických vojakov z Nemecka po tom, čo kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Irán pri rokovaniach „ponižuje“ Spojené štáty.
Zdroj: SITA.sk - Trump oznámil vyslanie 5 000 amerických vojakov do Poľska © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Keď parlament začne opravovať paragrafy podľa potrieb obžalovaných a keď sa politická moc začne báť sudcov – KOMENTÁR