Trump oznámil, že letovisko na Floride sa stane jeho rezidenciou

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na Twitteri oznámil, že jeho stálou rezidenciou sa namiesto newyorského mrakodrapu Trump Tower stane sídlo Mar-a-Lago na Floride.Letovisko Mar-a-Lago ležiace v meste Palm Beach na Floride vlastní Trump od roku 1985 a ako prezident USA v ňom strávil viac času než vo svojom luxusnom byte v Trump Tower ležiacej na Piatej Avenue v New Yorku, pripomenula agentúra Reuters.napísal Trump na Twitteri a následne sa posťažoval na to, ako zle sa k nemu správajú v New Yorku.napísal." uviedol ďalej a dodal, že New Yorku bude mať v jeho srdci vždy vyhradené "osobitné miesto".Americký prezident žil v New Yorku v podstate celý svoj život, vyrástol v tamojšej štvrti Queens a neskôr sa presťahoval na Manhattan. Mrakodrap Trump Tower na Piatej Avenue mu v tomto meste slúžil ako rezidencia ale aj ako centrála jeho firmy Trump Organization. Republikánsky prezident však nemá dobre vzťahy s newyorským starostom Billom de Blasiom ani guvernérom štátu New York Andrewom Cuomom, ktorí sú obaja demokrati, pripomína Reuters.Obaja zmienení politici na jeho presun na Floridu reagovali na Twitteri. Cuomo vyjadril úľavu z toho, že Trump sa sťahuje a spochybnil jeho tvrdenie, že v New Yorku odvádzal dane.dodal. De Blasio zase v súvislosti s presunom prezidenta kondoloval obyvateľom Floridy.Trump sa uchádza o znovuzvolenie do úradu vo voľbách v roku 2020. V tejto súvislosti na Twitteri uviedol, že ak vyhrá, bude jeho domovom na ďalšie päťročné funkčné obdobie Biely dom vo Washingtone.