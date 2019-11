Trump oznámil, že zverejní svoje daňové priznanie

Bez popisu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. novembra (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok na Twitteri oznámil, že pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať v roku 2020, zverejní svoje daňové priznanie. Informovala o tom agentúra Reuters." napísal Trump na Twitteri, pričom upozornil na to, že ide o jeho vlastné rozhodnutie.Trump poukázal aj na to, že dvojročné vyšetrovanie zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 vedené osobitným americkým vyšetrovateľom Robertom Muellerom, ukázalo, že jeho financie sú v poriadku. Mueller podľa Trumpa skontroloval všetky jeho finančné operácie a dane a "nenašiel nič". Poznamenal, že honba na čarodejnice teraz pokračuje ďalej zo strany prokuratúry v New Yorku.Federálny odvolací súd v New Yorku totiž začiatkom novembra rozhodol, že Trumpove daňové priznania od roku 2011 môžu byť predložené vyšetrovateľom. Trump uviedol, že toto sa nikdy nestalo nijakému prezidentovi a je to podľa neho nelegálne.