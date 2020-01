Trump plánuje zaútočiť na 52 cieľov v Iráne, ak Teherán naplní vyhrážky o odplate

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Prezident Spojených štátov Donald Trump pohrozil, že armáda zaútočí na 52 cieľov v Iráne, ak Teherán naplní vyhrážky o odplate za zabitie veliteľa elitných jednotiek iránskych Revolučných gárd Kásema Solejmáního.Prezident pritom zvolil číslo 52, pretože Irán v minulosti držal rovnaký počet Američanov ako rukojemníkov. Prezident na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že niektoré z týchto cieľov sú veľmi dôležité pre Irán a jeho kultúru. Dodal, že zásah by bol "veľmi rýchly a veľmi tvrdý".Trump sa tak vyjadril po tom, ako v sobotu večer zasiahli prísne stráženú Zelenú zónu hlavného mesta Iraku rakety. Jedna z nich dopadla neďaleko veľvyslanectva USA, no nikomu sa nič nestalo.USA predtým vyzvali všetkých svojich občanov, aby opustili Irak a dočasne zatvorili veľvyslanectvo v Bagdade, ktoré cez týždeň napadli demonštranti. Veľká Británia a Francúzsko takisto varovali svojich občanov, aby necestovali do Iraku.