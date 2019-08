Trump po severokórejskom teste: S KĽDR máme naozaj dobré vzťahy

Americký prezident Donald Trump na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. augusta (TASR) - Spojené štáty majú skutočne dobré vzťahy so Severnou Kóreou, vyhlásil americký prezident Donald Trump po tom, čo Pchjongjang v sobotu vystrelil do Japonského mora pravdepodobne balistické rakety krátkeho doletu.citovala Trumpa agentúra Reuters s tým, že ide už o siedmy severokórejský raketový test od konca júla.Trump už predtým uviedol, že Kim mu poslal list, v ktorom sa "za testovanie rakiet krátkeho doletu mierne ospravedlnil". Kim šéfovi Bieleho domu tiež povedal, že takéto rinčanie zbraňami prestane, keď sa skončí spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a USA, cituje Trumpove slová juhokórejská agentúra Jonhap.Dva projektily, ktoré v sobotu vystrelila do mora Severná Kórea, boli pravdepodobne balistické rakety s krátkym doletom, spresnil Jonhap s odvolaním sa na zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády.Podľa tohto zdroja projektily preleteli 380 kilometrov a dosiahli nadmorskú výšku 97 kilometrov. Zbor náčelníkov štábov tiež uviedol, že išlo o projektily vypálené z provincie Južný Hamgjong na východe Severnej Kórey. Dopadli do Japonského mora.