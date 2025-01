Trump pochválil britského premiéra Starmera za dobrú prácu. Povedal, že má s ním veľmi dobrý vzťah

26.1.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v sobotu chválil britského premiéra Keira Starmera za to, že odviedol veľmi dobrú prácu. "Myslím si, že doteraz odviedol veľmi dobrú prácu. Mám ho veľmi rád," povedal Trump novinárom na palube Air Force One.Trump novinárom taktiež povedal, že možno nesúhlasí s jeho filozofiou, ale má s ním veľmi dobrý vzťah. "Je liberál, čo je pre mňa trochu iné, ale myslím si, že je to veľmi dobrý človek," povedal Trump.Britský minister zahraničných vecí David Lammy , ktorý svojho času nazval Trumpa "tyranom v parochni", tento týždeň pochválil jeho "neuveriteľnú milosť", pričom pripomenul večeru, ktorú so Starmerom absolvovali s Trumpom v septembri v New Yorku.