Utorok 18.11.2025
Meniny má Eugen
|Denník - Správy
18. novembra 2025
Trump podľa Stubba už siahol po biči, nastal však čas pritlačiť na Rusko novými sankciami
Spojené štáty by mali prijať nový balík sankcií, ktorý ochromí ruský priemysel a prinúti prezidenta Vladimíra Putina sadnúť si za ...
18.11.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty by mali prijať nový balík sankcií, ktorý ochromí ruský priemysel a prinúti prezidenta Vladimíra Putina sadnúť si za rokovací stôl. Vyhlásil to fínsky prezident Alexander Stubb v rozhovore pre web Politico.
"Trump buď používa cukor, alebo bič. Skúsil cukor na Aljaške a počas telefonátu s Putinom. Keď si uvedomil, že Rusi sa nepohnú a nemajú záujem o mier, siahol po biči," povedal Stubb. Dodal, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu a prijal ďalší balík sankcií.
Rozsiahly návrh sankcií proti Rusku, ktorý má širokú podporu v Senáte, doteraz čakal na súhlas prezidenta. Trump v nedeľu večer naznačil, že legislatíva je preňho "v poriadku", čo otvorilo cestu k jej schváleniu. Minulý mesiac uvalila Trumpova administratíva sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil.
Fínsky prezident zdôraznil, že Putin odmieta prímerie a jediní, koho počúva, sú oligarchovia. "Ak dospejú k záveru, že ekonomicky je to príliš komplikované, potom sa veci môžu začať hýbať," uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Trump podľa Stubba už siahol po biči, nastal však čas pritlačiť na Rusko novými sankciami © SITA Všetky práva vyhradené.
