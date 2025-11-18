Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

18. novembra 2025

Trump podľa Stubba už siahol po biči, nastal však čas pritlačiť na Rusko novými sankciami


Spojené štáty by mali prijať nový balík sankcií, ktorý ochromí ruský priemysel a prinúti prezidenta Vladimíra Putina sadnúť si za ...



trump_finland_23417 676x451 18.11.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty by mali prijať nový balík sankcií, ktorý ochromí ruský priemysel a prinúti prezidenta Vladimíra Putina sadnúť si za rokovací stôl. Vyhlásil to fínsky prezident Alexander Stubb v rozhovore pre web Politico.


"Trump buď používa cukor, alebo bič. Skúsil cukor na Aljaške a počas telefonátu s Putinom. Keď si uvedomil, že Rusi sa nepohnú a nemajú záujem o mier, siahol po biči," povedal Stubb. Dodal, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu a prijal ďalší balík sankcií.

Rozsiahly návrh sankcií proti Rusku, ktorý má širokú podporu v Senáte, doteraz čakal na súhlas prezidenta. Trump v nedeľu večer naznačil, že legislatíva je preňho "v poriadku", čo otvorilo cestu k jej schváleniu. Minulý mesiac uvalila Trumpova administratíva sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil.

Fínsky prezident zdôraznil, že Putin odmieta prímerie a jediní, koho počúva, sú oligarchovia. "Ak dospejú k záveru, že ekonomicky je to príliš komplikované, potom sa veci môžu začať hýbať," uviedol.



Zdroj: SITA.sk - Trump podľa Stubba už siahol po biči, nastal však čas pritlačiť na Rusko novými sankciami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Fínsky prezident rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident sankcie voči Rusku vojna na Ukrajine
