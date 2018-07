Trump podľa Washington Post plánuje zaviesť 25-% clo na dovoz áut

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump aj napriek varovaniu zo strany republikánov a podnikateľských lídrov údajne plánuje zaviesť 25-% clo na dovoz áut. Clo by sa malo dotknúť v zahraničí vyrobených automobilov v celkovej hodnote okolo 200 miliárd USD (171 miliárd eur), uviedol v stredu Washington Post s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s diskusiami o tejto záležitosti.Podnikateľskí lídri, rovnako ako predstavitelia republikánov vyhlásili, že takéto opatrenie by spôsobilo politický chaos a poškodilo ekonomiku. Trump však podľa Washington Post povedal svojim poradcom, abyTrump v stredu na Twitteri potvrdil svoje tvrdé stanovisko, keď uviedol, že neustúpi a naďalej bude používať clá proti tomu, čo on nazýva neférovými clami.Biely dom nereagoval na otázku CNBC týkajúcu sa ciel na dovoz áut.V stredu večer sa má s Trumpom stretnúť predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Diskutovať budú o obchode.