Trump podpísal príkaz na vystúpenie USA zo Svetovej zdravotníckej organizácie

21.1.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal dekrét, ktorým nariadil Spojeným štátom, aby vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorú opakovane kritizoval za jej postup pri riešení pandémie COVID-19.Trump počas prejavu v Bielom dome, len niekoľko hodín po svojej inaugurácii, uviedol, že Spojené štáty platia do tejto organizácie oveľa viac ako Čína. Spojené štáty sú najväčším prispievateľom WHO. Očakáva sa, že odchod USA z organizácie spôsobí jej rozsiahlu reštrukturalizáciu a môže ďalej narušiť globálne zdravotnícke iniciatívy.Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump oznámil zámer vystúpiť z WHO, pričom organizáciu obvinil z toho, že v prvých fázach pandémie koronavírusu bola nadmerne ovplyvnená Čínou .