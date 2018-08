Trump podpísal vojenský rozpočet vo výške 716 miliárd dolárov

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Fort Drum 14. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v pondelok nový rozpočet ministerstva obrany na fiškálny rok 2019 vo výške 716 miliárd dolárov (628 miliárd eur). Urobil tak na vojenskej základni Fort Drum v štáte New York, pričom rozpočet označil zado americkej armády v novodobých dejinách USA, informovala agentúra Reuters.Washingtonské Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) však vypočítalo, že prvé tri rozpočty Pentagónu podpísané Trumpovým predchodcom Barackom Obamom, očistené o infláciu, boli ešte vyššie.Z uvedenej sumy pôjde 69 miliárd dolárov na osobitné zahraničné operácie a 22 miliárd na jadrový program. Rozpočet by tiež mal umožniť zvýšiť vojakom platy o 2,6 percenta.Trumpom podpísaný príslušný zákon nesie meno arizonského senátora Johna McCaina, ktorý je ostrým kritikom amerického prezidenta v rámci Republikánskej strany. Tomuto veteránovi vojny vo Vietname vlani diagnostikovali rakovinu mozgu.Trump McCaina v pondelok nespomenul, ten však na Twitteri napísal, že je poctený, že Kongres pomenoval zákon po ňom.Rozpočtový zákon okrem iného nariaďuje ministrovi obrany, aby preskúmal, či plánované rozmiestnenie ruských protiraketových obranných systémov S-400 v Turecku neohrozí bezpečnosť viacerých amerických zbraní, ktoré používa Ankara, vrátane stíhacích lietadiel F-35. Príkaz na vypracovanie štúdie prišiel po tom, ako predchádzajúca verzia obsahovala návrh zakázať dodanie lietadiel F-35 Turecku, ktoré je členskou krajinou NATO.Zákon tiež rozširuje obmedzenie vojenskej spolupráce s Ruskom a posilňuje postavenie Výboru pre zahraničné investície v Spojených štátoch (CFIUS), ktorý preveruje každoročne desiatky zahraničných investícií v súvislosti s možným ohrozením národnej bezpečnosti.Trump pri podpisovaní zákona obhajoval svoj plán vytvoriť osobitnú ozbrojenú zložku na boj vo vesmíre.povedal Trump.Vlastná vesmírna armáda by podľa neho zabezpečila Spojeným štátom prevahu nad ich súpermi, ktorí už začalivyhlásil Trump, ktorý v tejto súvislosti varoval osobitne pred Čínou. Rusko, takisto disponujúce, však nespomenul.Za vytvorenie šiestej zložky americkej armády - United States Space Force - loboval minulý týždeň aj viceprezident Mike Pence. Vyzval Kongres, aby s týmto zámerom vyslovil súhlas a avizoval, že vláda bude vo vojenskom rozpočte na rok 2020 žiadať na tento účel predbežne osem miliárd dolárov na päťročné obdobie.Súčasné americké ozbrojené sily majú päť zložiek - armádu, vzdušné sily, námorníctvo, námornú pechotu a pobrežnú stráž.