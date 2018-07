Trump pohrozil ochromením činnosti vlády

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil v nedeľu ochromením činnosti vlády, ak opoziční demokrati odmietnu jeho plány na vybudovanie múra na hraniciach s Mexikom a iné zmeny v imigračnej politike USA.Sto dní pred novembrovými kongresovými voľbami uviedol na Twitteri, že by bol "ochotný ochromiť činnosť vlády, ak nás demokrati nepodporia hlasmi pre pohraničnú bezpečnosť, ktorá zahŕňa aj múr".K ochromeniu mnohých vládnych inštitúcií by mohlo dôjsť, ak sa prezident nedohodne s Kongresom na rozdelení financií pre nový fiškálny rok, ktorý sa začína 1. októbra. Počas takzvaného shutdownu by sa financovali len federálne inštitúcie zaisťujúce činnosti nevyhnutné pre základný chod krajiny, ako napríklad armáda, pošta, systém riadenia letovej prevádzky, Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), colná správa či ochrana hraníc. K dvom krátkym zastaveniam financovania federálnych úradov už došlo tento rok v USA dvakrát, pripomína agentúra DPA.Trump požaduje od Kongresu poskytnutie miliárd dolárov na vybudovanie múra na americko-mexickej hranici a medziiným aj zrušenie lotérie, v rámci ktorej USA vydávajú prisťahovalecké víza známe ako zelené karty.Šéf Bieleho domu na Twitteri uviedol, že USA by mali konečne prejsť na systém imigrácie založený na zásluhách.dodal.Voľby do Kongresu sú naplánované na 6. novembra. Bude sa rozhodovať o všetkých 435 kreslách v Snemovni reprezentantov a jednej tretine zo 100 kresiel v Senáte.Ak by Trump umožnil 1. októbra ochromenie väčšiny činností vlády, bolo by to politicky riskantné. Udialo by sa to totiž približne mesiac pred voľbami, v ktorých je v stávke kontrola republikánov v oboch komorách Kongresu, dodáva agentúra AP.