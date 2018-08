Trump pohrozil odchodom USA zo Svetovej obchodnej organizácie

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil odchodom svojej krajiny zo Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorú obvinil zo zlého zaobchádzania so Spojenými štátmi.povedal Trump počas rozhovoru, ktorý poskytol vo štvrtok v Oválnej pracovni Bieleho domu agentúre Bloomberg News.Súčasný americký prezident sa k WTO stavia výrazne kriticky. V júli vyhlásil, že táto medzinárodná organizácia sa už dlhé roky správa voči USAa že musíTrump vyčíta WTO okrem iného to, že pri riešení obchodných sporov podľa neho príliš často rozhoduje v neprospech Spojených štátov.Podľa Bloomberg News by odchod USA z WTO podkopal základ medzinárodného obchodného systému, vytváraného od druhej svetovej vojny, na ktorého budovaní sa podieľali Spojené štáty. Takýto krok by mal podľa agentúry potenciálne omnoho vážnejšie následky pre globálnu ekonomiku než Trumpova zintenzívňujúca sa obchodná vojna s Čínou.WTO sídli vo švajčiarskej Ženeve, vytvára pravidlá pre medzinárodný obchod a rieši obchodné spory medzi členskými štátmi.