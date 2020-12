Trump pokračuje v udeľovaní milostí, na zoznam pribudli aj Manafort či Kushner

Na zozname už takmer 50 ľudí

Vyšetrovanie Roberta Muellera

24.12.2020 (Webnoviny.sk) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump v najnovšej vlne milostí oslobodil viac ako dva tucty ľudí, vrátane bývalého šéfa svojej kampane Paula Manaforta , poradcu Rogera Stonea a svojho svata Charlesa Kushnera.Počet ľudí, ktorým Trump v priebehu uplynulého týždňa udelil milosť, tak stúpol už na takmer 50. Zoznam 29 ľudí z posledných dvoch dní obsahuje mená viacerých odsúdených v rámci vyšetrovaní prepojenia Trumpovej kampane na Rusko, spojencov z Kongresu i ďalších ľudí, za ktorých sa zasadili jeho priatelia.Udeľovanie milostí počas končiaceho sa prezidentského úradu je bežnou praxou, no Trump, napriek konvenciám, neoslobodzuje neznámych páchateľov menších prečinov, ale svojich významných priateľov a spolupracovníkov v prípadoch, ktoré sa často týkajú aj jeho.Milosť dostal napríklad aj jeho dlhoročný bývalý poradca Roger Stone, ktorému už Trump pred pár mesiacmi zrušil trest. Stone, ktorého súd uznal vinným z klamania Kongresu, obštrukcií a ovplyvňovania svedkov, mal ísť na 40 mesiacov do väzenia.To len opäť podčiarkuje Trumpove snahy brániť výsledkom vyšetrovania Roberta Muellera , ktoré sa zaoberalo vplyvom Ruska na americké prezidentské voľby v roku 2016. Milosť už dostali piati ľudia, ktorých uznali vinnými práve v rámci tohto vyšetrovania, vrátane štyroch jeho spolupracovníkov, napríklad bývalého bezpečnostného poradcu Michaela Flynna a poradcu kampane Georgea Papadopoulosa, ktorí sa priznali ku klamaniu FBI."Milosti tohto prezidenta sú také, ako by ste očakávali, ak by ste dali právo na udeľovanie milosti bossovi zločineckej skupiny," vyjadril sa prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter jeden z členov Muellerovho tímu Andrew Weissmann.