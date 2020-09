Trump pomáha zasiať do prezidentských volieb chaos, občanov vyzval k dvojitej voľbe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump povedal voličom v Severnej Karolíne, aby v novembrových prezidentských voľbách hlasovali dvakrát. Takéto konanie je pritom nelegálne. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Trump naznačil, že by voliči mali raz odvoliť osobne a druhýkrát prostredníctvom pošty, aby otestovali systém poštového hlasovania. "Nechajte ich to poslať a nechajte ich ísť voliť," povedal pre vysielateľa WECT-TV šéf Bieleho domu, ktorý bol v stredu vyhlásiť severokarolínske mesto Wilmington za mesto amerického dedičstva z druhej svetovej vojny.Na prezidenta neskôr zareagoval generálny prokurátor štátu Severná Karolína Josh Stein, ktorý na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že ľudí "nehorázne povzbudil" k porušeniu zákona, len aby si "pomohol zasiať do volieb chaos". "Uistite sa, že budete voliť, ale nerobte to dvakrát. Urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som zabezpečil, že sa v novembri potvrdí vôľa ľudu," napísal Stein.Hlasovanie poštou Trump často kritizuje a hovorí o ňom aj nepravdivo, napríklad, že je náchylné na podstatný volebný podvod. Jeho tvrdenia však rázne a opakovane poprelo viacero expertov.