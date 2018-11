Trump poprel správy, že sa Washington chystá vydať Gülena do Turecka

Na archívnej snímke turecký duchovný Fethullah Gülen vo svojej rezidencii v Saylorsburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu poprel, že by uvažoval o vyhostení duchovného a kritika tureckého režimu Fethullaha Gülena.O tomto údajnom zámere Bieleho domu informovala v piatok na svojej webovej stránke televízna stanica NBC News odvolávajúc sa na správy nemenovaných amerických predstaviteľov.Americká televízia tvrdila, že USA sa môžu Gülenovým vyhostením pokúsiť zmierniť hnev, ktorý v Ankare vyvolala vražda saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.Tento krok Washingtonu by podľa zdrojov televízie NBC viedol k zachovaniu tesného spojenectva Trumpa so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého Ankara podozrieva, že novinárovu likvidáciu osobne nariadil.Trump však v sobotu tieto dohady odmietol.uviedol na otázku novinárov pred svojím odletom do štátu Kalifornia, kde sa chce oboznámiť s následkami ničivých požiarov, ktoré ho v uplynulých dňoch postihli a vyžiadali si najmenej 71 obetí na životoch. O ďalších viac ako 1000 osobách ich príbuzní či úrady nemajú žiadne správy, ale nie všetci sú považovaní za nezvestných.Turecko v reakcii na správu NBC vylúčilo možnosť dohody s USA, v rámci ktorej by Ankara zbrzdila vyšetrovanie istanbulskej vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího výmenou za Gülenovo vyhostenie.Fethullah Gülen, ktorý žije v Pensylvánii od roku 1990, sa na území USA zdržiava na základe zelenej karty, ktorá imigrantom povoľuje trvalý pobyt v krajine.Turecká vláda ho obviňuje z pokusu o prevrat v júli 2016, po ktorom Ankara oficiálne požiadala USA o jeho vydanie do Turecka. Washington však tejto žiadosti vtedy nevyhovel, keďže dôkazový materiál poskytnutý Ankarou nepovažoval za dostatočne presvedčivý.Samotný Gülen akúkoľvek spojitosť s neúspešným pučom v Turecku odmieta.