Trump poprel vinu v prípade obvinení zo zasahovania do volieb v Georgii

Trump vyhlásil nevinu

Federálne obvinenia

31.8.2023 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump vo štvrtok poprel vinu v prípade obvinení z plánovania nezákonného zvrátenia jeho volebnej prehry v štáte Georgia v roku 2020 a oznámil, že sa nezúčastní na budúcotýždňovom pojednávaní o obžalobe.Trumpovo rozhodnutie sa odvracia dramatických predvolaní vo veci obžaloby, ktoré sprevádzali tri ďalšie prípady, ktorým čelí.Bývalý prezident bol vtedy nútený za prísnych bezpečnostných opatrení vstúpiť do súdnej siene a pred davmi divákov vyhlásil „nevinu“.Trumpa obvinili spolu s ďalšími 18 ľuďmi začiatkom tohto mesiaca. Exprezident 24. augusta podstúpil formálne zatknutie vo väznici v okrese Fulton v Georgii, kde ho následne prepustili na kauciu.Bývalý prezident čelí aj federálnym obvineniam v súvislosti s ovplyvňovaním volieb v roku 2020 a zhromažďovaním tajných dokumentov, ako aj obvineniam v New Yorku v súvislosti s platbami za mlčanie.Trump opakovane odmieta akékoľvek pochybenie a obvinenia označuje za politicky motivované. Často sa tiež odvoláva na to, že je jediným bývalým prezidentom, ktorý čelí obvineniam z trestných činov.Na týchto témach stavia svoju kampaň a zhromažďuje finančné prostriedky, pričom sa vykresľuje ako obeť demokratických prokurátorov.V súčasnosti vedie v republikánskom súboji o post straníckeho kandidáta do Bieleho domu, ktorý v prezidentských voľbách v roku 2024 vyzve demokratického kandidáta, pravdepodobne súčasného prezidenta Joea Bidena.