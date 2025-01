Trump požiadal Muska, aby z ISS dostal dvoch „zabudnutých“ astronautov

Americký prezident Donald Trump požiadal spoločnosť SpaceX, patriacu miliardárovi Elonovi Muskovi, aby zabezpečila skorý návrat dvoch amerických astronautov, ktorí uviazli na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).





"Práve som požiadal Elona Muska a SpaceX, aby priviedli späť dvoch statočných astronautov, ktorých Bidenova administratíva prakticky opustila vo vesmíre,“ napísal Trump v noci na stredu v príspevku na svojej platforme Truth Social, pričom narážal na svojho predchodcu vo funkcii Joea Bidena."Na vesmírnej stanici čakajú mnoho mesiacov. Elon čoskoro vyrazí na cestu. Dúfajme, že všetci budú v bezpečí. Veľa šťastia Elon!!! " dodal Trump, ktorý však nekonkretizoval, kedy sa misia uskutoční.Agentúra Reuters konštatuje, že ide o nezvyčajný zásah amerického prezidenta do operácií Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý prekvapil aj mnohých jej predstaviteľov. Reuters to uviedol s odvolaním sa na dvoch zamestnancov NASA.Skúsení astronauti NASA Butch Wilmore a Suni Williamsová dorazili na ISS vlani v júni na palube kozmickej lode Starliner vyvinutej spoločnosťou Boeing. Na stanici mali byť pôvodne osem dní, no pre problémy s pohonným systémom lode sa NASA rozhodla, že ich návrat by bol príliš nebezpečný.NASA v auguste oznámila, že astronautov dopraví na Zem vo februári kapsula konkurenčnej spoločnosti SpaceX. Návrat neskôr odložila na koniec marca, pretože SpaceX pripravuje novú kozmickú loď.Musk, jeden z najvplyvnejších Trumpových poradcov a podporovateľov jeho predvolebnej kampane, v utorok na platforme X uviedol, že prezident ho požiadal, aby oboch astronautov "čo najskôr" priviedol späť. "Urobíme to," napísal Musk.SpaceX zabezpečuje každých šesť mesiacov lety na ISS, aby umožnila rotáciu posádok. Wilmore a Williamsová nedávno uviedli, že sa majú stále dobre a pobyt na vesmírnej stanici si užívajú. Napriek tomu majú ďaleko k rekordu svojho kolegu Francisca Rubia, ktorý na ISS strávil 371 dní (od 21. septembra 2022 do 27. Septembra 2023) po tom, čo z ruskej kozmickej lode určenej na jeho návrat uniklo palivo.