Trump pre prehliadku v Mar-a-Lago podal žalobu na ministerstvo spravodlivosti

Prokurátori sú si vedomí žaloby

11 súborov utajených dokumentov

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump podal žalobu, aby zastavil vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti venované dokumentom zhabaným v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. Jeho právny tím v žalobe, ktorú podal v pondelok na Floride, žiada, aby súd menoval nezávislého právnika, ktorý by dozeral na zhabané dokumenty.Trump tiež chce detailný zoznam toho, čo agenti začiatkom mesiaca zobrali, a chce vrátiť čokoľvek mimo rámca príkazu na domovú prehliadku.Ministerstvo spravodlivosti v krátkom vyhlásení uviedlo, že prokurátori sú si vedomí Trumpovej žaloby a budú na ňu reagovať na súde. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Počas akcie z 8. augusta agenti FBI zhabali v Trumpovom sídle jedenásť súborov utajených dokumentov. Trumpa vyšetrujú pre potenciálne nesprávne zaobchádzanie s dokumentmi.Americkí prezidenti musia odovzdať všetky svoje dokumenty a e-maily Národnému archívu a FBI vyšetruje, či Trump nesprávne naložil so záznamami tým, že ich po odchode z úradu odniesol z Bieleho domu do Mar-a-Lago.Bývalý prezident previnenie popiera a tvrdí, že dokumenty boli odtajené a vyšetrovanie má pomôcť pri úsilí zabrániť mu znova kandidovať.