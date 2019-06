Trump: Pri riešení napätia vo vzťahoch s Teheránom sa netreba ponáhľať

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osaka 28 júna (TASR) - Pri riešení napätia vo vzťahoch Spojených štátov s Iránom sa "netreba ponáhľať". Americký prezident Donald Trump to vyhlásil v piatok počas summitu skupiny G20 v japonskej Osake.cituje Trumpa agentúra AFP.Americký prezident tiež verí, že "nakoniec sa všetko vyrieši".povedal.Ako pripomína agentúra AFP, Trump zvolil v piatok vo vzťahu k Teheránu omnoho zmierlivejší tón, než pred svojím odchodom do Japonska.Ešte v stredu na margo rastúceho napätia vo vzťahoch s Iránom vyhlásil, že vojna medzi oboma štátmi "by netrvala dlho", čím chcel poukázať na americkú vojenskú prevahu.Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf však vo štvrtok varoval, že americký prezident sa mýli, keď si myslí, že vojna medzi ich krajinami by netrvala dlho.uviedol Zaríf na Twitteri.