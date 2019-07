Trump pricestuje koncom augusta na trojdňovú návštevu Poľska

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 30. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pricestuje na návštevu Poľska. Šéf Bieleho domu bude v krajine od 31. augusta do 2. septembra. Oznámil to v utorok šéf kabinetu poľského prezidenta Krzysztof Szczerski, píše poľská tlačová agentúra PAP.Trump sa 1. septembra zúčastní vo Varšave na spomienkových podujatiach pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny.Bližšie podrobnosti o Trumpovej ceste do Európy zverejní pravdepodobne neskôr v priebehu utorka Biely dom, dodal podľa agentúry PAP poradca prezidenta Andrzeja Dudu.