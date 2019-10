Trump prijal v Bielom dome šampiónov NHL, hokejistov St. Louis Blues

Donald Trump počas prijatia hoekjistov St. Louis Blues. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijal v utorok v Bielom dome úradujúcich šampiónov NHL - hokejistov St. Louis Blues. Rovnako ako na konci marca od Washingtonu Capitals aj teraz dostal Trump ako v poradí 45. prezident USA dres s číslom 45. Odovzdal mu ho prezident "bluesmanov" Tom Stillman.citoval Stillmana oficiálny web zámorskej profiligy.Blues, ktorí vybojovali v minulej sezóne Stanleyho pohár prvýkrát v klubovej histórii, si v utorok užili prehliadku Bieleho domu vrátane Oválnej pracovne, hlavná časť slávnosti sa konala v Ružovej záhrade.pochvaľoval si prezident klubu.Trump vyzdvihol nezlomnú vôľu "bluesmanov", ktorí ešte na začiatku januára figurovali na samom dne ligovej tabuľky, no napokon nielenže postúpili do play off, ale dokázali aj dobyť slávny strieborný grál.zdôraznil prezident USA.vyjadril sa asistent kapitána Alexander Steen. Trump ocenil útočníka Jadena Schwartza za jeho príspevok na ceste za Stanleyho pohárom v podobe 12 strelených gólov. Vyzdvihol aj "kométu" minulej sezóny, brankára Jordana Binningtona.povedal Schwartz.Kým mužstvo predchádzajúcich držiteľov Stanleyho pohára Capitals neprišlo do Bieleho domu kompletné, lebo niektorí členovia víťazného tímu vrátane brankára Bradena Holtbyho či útočníka Bretta Connollyho pozvánku od Trumpa odmietli, z tímu Blues chýbal iba obranca Justin Faulk, ktorý prišiel do St. Louis z Caroliny tesne pred štartom tohto ročníka. Preto sa nezúčastnil na akciách spojených s oslavami zisku pohára.