Trump priletel do Británie pred summitom Severoatlantickej aliancie

Londýn 3. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump priletel v pondelok do Británie pred summitom Severoatlantickej aliancie (NATO). Do Londýna zavítal len 10 dní pred tamojšími parlamentnými voľbami, pripomenula agentúra AFP.Trump sa počas letu pochválil na Twitteri tým, že sa mu podarilo presvedčiť európskych spojencov zvýšiť výdavky na obranu.uviedol šéf Bieleho domu.SR bude na summite v dňoch 3.-4. decembra zastupovať prezidentka Zuzana Čaputová.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval pred summitom transatlantickú alianciu na väčšiu súdržnosť. V rozhovore pre nemeckú televíziu ARD dôrazne odmietol pochybnosti a kritiku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na adresu stavu Aliancie.Stoltenberg je podľa vlastných slov presvedčený, že na zasadnutí v Londýne všetci lídri členských krajín vrátane Macronapovedal šéf NATO v nedeľňajšom rozhovore na článok Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého sa útok proti jednému alebo viacerým členským štátom bude považovať za útok proti všetkým.Stoltenberg sa v interview vyslovil tiež za lepšie vzťahy NATO a Ruska. S Moskvou je podľa neho potrebné hovoriť a Aliancia podporuje rozhovory o kontrole zbrojenia s Moskvou.Lídri členských štátov NATO si v britskej metropole pripomenú 70. výročie vzniku tejto vojenskej aliancie. Summit zatieňuje diskusia okolo Macronovho vyhlásenia o tom, že NATO je podľa neho v stave, a jeho kritiky so spojencami nedohodnutého postupu USA a Turecka v Sýrii.