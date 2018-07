Trump priletel do Helsínk, s Putinom sa stretne v pondelok

Na letisko Helsinki-Vantaa priletel ameriký prezident Donald Trump (vpravo) s manželkou Melaniou v nedeľu 1*5. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 15. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump priletel v nedeľu večer do fínskej metropoly Helsinki, kde ho v pondelok čaká stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom agentúra DPA.Na letisko Helsinki-Vantaa priletel Trump s manželkou Melaniou zo škótskeho Glasgowa. Na nedeľný večer nemá americký prezident naplánované žiadne verejné vystúpenie. S ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa má stretnúť v pondelok.Trump už skôr vyjadril v súvislosti s nadchádzajúcim summitom len malé očakávania. Povedal to v rozhovore, ktorý počas návštevy Veľkej Británie poskytol americkej spravodajskej televízii CBS News.V Británii bol šéf Bieleho domu na svojej prvej oficiálnej návšteve Spojeného kráľovstva od nástupu do prezidentského úradu. Počas štvordňovej návštevy sa v piatok stretol s britskou premiérkou Theresou Mayovou a s kráľovnou Alžbetou II.Víkend následne strávil vo svojom súkromnom golfovom rezorte Turnberry na západe Škótska. V Londýne i po celom Škótsku sa počas Trumpovej návštevy konali demonštrácie proti jeho politike, ale i menšie akcie, na ktorých mu účastníci vyjadrovali podporu.