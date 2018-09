Trump privítal obrovský pokrok so Severnou Kóreou

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. septembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v stredu vyhlásil, že so Severnou KóreouReagoval tak na prebiehajúci trojdňový summit lídrov oboch Kóreí, na ktorom vodca KĽDR Kim Čong-un navrhol niekoľko výrazných ústupkov v jadrovom programe svojej krajiny.Trump novinárom povedal, že zo summitu v PchjongjanguKim totiž juhokórejskému prezidentovi Mun Če-inovi prisľúbil, že demontuje a natrvalo zavrie zariadenie na testovanie raketových motorov, ako aj hlavné zariadenie na skúšky jadrových zbraní Jongbjon, ak Spojené štáty podniknú nešpecifikované zodpovedajúce opatrenia v súlade so spoločným vyhlásením USA a KĽDR z historického summitu z 12. júna v Singapure.Trump v stručných vyjadreniach nenaznačil, či budú USA ochotné podniknúť ďalšie kroky na povzbudenie Severnej Kórey, aby pokračovala v denuklearizácii. Avšak pripísal si zásluhy za zmiernenie napätia, ktoré prudko stúplo počas prvého roka jeho pôsobenia v Bielom dome, pred jeho prvým, historickým summitom s Kimom v júni v Singapure.Severná Kórea od konca minulého roka neuskutočnila žiadny jadrový ani raketový test, pripomenula v stredu tlačová agentúra AP.Juhokórejský prezident Mun Če-in po stretnutí s Kimom v stredu v Pchjongjangu vyzdvihol, že počas summitu sa obe Kórey dohodli na odstráneníktoré by mohli vyvolať vojnu.